Федеральный грантовый конкурс для молодых исследователей проходит с 2010 года.

Увеличена квота грантов конкурса «УМНИК-Краснодарский край» для кубанских инноваторов. Об этом сказано на сайте администрации региона. Как уточняется, в 2022 году на финансовую помощь могут рассчитывать 20 человек. Победители смогут потратить деньги на реализацию своих научно-технических проектов. Призовой фонд составит 10 миллионов рублей.

– Решение об увеличении квоты позволит обеспечить дальнейшее развитие проектов и способствовать формированию экосистемы технологического предпринимательства в крае, – сказал руководитель департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев.

Он также отметил, что размер квоты по федеральному грантовому конкурсу для молодых исследователей на Кубани достиг уровня Татарстана и Московской области.

Напомним, что участвовать в конкурсе могут инноваторы в возрасте от 18 до 30 лет. На развитие своих проектов они могут получить 500 тысяч рублей.