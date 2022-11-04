Капитальный ремонт Тургеневского моста в Краснодаре займет 14 месяцев

На время ремонта движение на мосту могут перекрыть.

Капитальный ремонт Тургеневского моста в Краснодаре займет 14,5 месяца. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в мэрии города. Как уточняется, переправу собираются обновить, как только будет окончено строительство Яблоновского моста.

Проект реконструкции Тургеневского моста предполагает ряд масштабных работ. В их числе - полная замена мостового полотна, частичная замена балок пролетного строения. Кроме того, дорожники обновят пролетные строения и опоры. После чего нанесут антикоррозийное покрытие. На время ремонта движение на мосту могут перекрыть.

- Строительно-монтажные работы займут 14,5 месяца, - сообщают в департаменте транспорта дорожного хозяйства администрации города.