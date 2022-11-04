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НовостиОбщество4 ноября 2022 12:34

Капитальный ремонт Тургеневского моста в Краснодаре займет 14 месяцев

Его начнут, как только возведут дублер Яблоновского
Евгения СОРОКА
На время ремонта движение на мосту могут перекрыть.

На время ремонта движение на мосту могут перекрыть.

Капитальный ремонт Тургеневского моста в Краснодаре займет 14,5 месяца. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в мэрии города. Как уточняется, переправу собираются обновить, как только будет окончено строительство Яблоновского моста.

Проект реконструкции Тургеневского моста предполагает ряд масштабных работ. В их числе - полная замена мостового полотна, частичная замена балок пролетного строения. Кроме того, дорожники обновят пролетные строения и опоры. После чего нанесут антикоррозийное покрытие. На время ремонта движение на мосту могут перекрыть.

- Строительно-монтажные работы займут 14,5 месяца, - сообщают в департаменте транспорта дорожного хозяйства администрации города.