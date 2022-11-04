Поезда, следующие из Адлера через Крымский мост, изменят расписание до 11 декабря

Поезда месяц будут курсировать по новому графику. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Поезда, следующие из Адлера через Крымский мост, изменят расписание. Об этом стало известно из сообщения Минтранса России.

- В связи с ремонтными работами на Крымском мосту в расписании движения поездов «Таврия» с 7 ноября произошли изменения, - уточняют в ведомстве. - Они касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крыма.

Так, поезд № 315/316 Адлер – Симферополь с 7 ноября отправляться из Тамани будет в 05:04. Остановка на станции Керчь-Южная Новый парк ожидается в 05:34 – 05:37, в Багерово - 05:53 – 06:07, в Семь Колодезей 06:54 – 06:59. Во Владиславовке поезд останавливается в 07:32 – 07:37, в Джанкое 09:12 – 09:52. В Симферополь состав прибывает в 11:19.

А поезд № 315/316 Симферополь – Адлер с 7 ноября будет прибывать в Тамань в 23:44.

Все корректировки будут действовать до 11 декабря включительно.