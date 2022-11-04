Большой подарок семьям вручили в День народного единства.

В Анапе в День народного единства девять семей из Херсонской области получили жилищные сертификаты. Об этом сообщают в администрации Краснодарского края.

- Церемонию вручения организовали в одном из пунктов временного размещения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - В нем сейчас живут те, кто прибыл из новых субъектов России.

Жилищные сертификаты получили девять семей. Все они планируют приобрести квартиру или дом на территории Краснодарского края, чтобы впоследствии остаться работать в регионе.

Напомним, ранее большой подарок получили две многодетные семьи. Женщинам, прибывшим со своими детьми из Херсонской области, вручили сертификаты на жилье.