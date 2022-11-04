1000 человек стали участниками «Хоровода дружбы» в Анапе

Многие были одеты в национальные костюмы. Фото: администрации Анапы.

1000 человек стали участниками «Хоровода дружбы». Необычная акция прошла в Анапе. Именно здесь в День народного единства собрались сотни людей.

- Это представители творческих коллективов и национальных диаспор, школьники и студенты, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии курорта. - Также участвовали дети из Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Они временно проживают в одной из здравниц Анапы.

Их всех объединил масштабный хоровод. После массового исполнения гимна России участники, взявшись за руки, сплотились вокруг карты страны. Она уже обновлена и включает в себя недавно присоединенные территории.

- Многие были одеты в национальные костюмы, в одежду, раскрашенную в цвета триколора, и несли флаги России, - добавляют в мэрии курорта. - Хоровод стал символом единения и сплоченности, дружбы и взаимопомощи между всеми народами и регионами нашей страны.

О том, как как на Кубани отмечают День народного единства, читайте в нашем репортаже.