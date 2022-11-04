В Краснодаре в День народного единства открыли Дворец водных видов спорта

На церемонии открытия присутствовал лично губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Фото: администрации региона.

В Краснодаре открыли Дворец водных видов спорта. На церемонии присутствовал лично губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Дворец водных видов спорта – крупнейший спортобъект Краснодара. Здание занимает более 40,2 тысяч квадратных метров. Он подготовлен для занятий спортивным и синхронным плаванием, водным поло, прыжками в воду и триатлоном. Кроме того, установлены трибуны на 3 тысячи мест.

Несмотря на все трудности, строительство комплекса удалось завершить.

- Открытие нового Дворца придаст импульс развитию плавания, водного поло и нового для нашего региона вида спорта — прыжков в воду, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Сегодня я увидел огромное количество молодых ребят и взрослых спортсменов со всего края. Это значит - спорт объединяет людей разных профессий и поколений.

Отметим, что это один из самых современных объектов в стране. Дворец будет принимать соревнования краевых, федеральных и международных уровней. Первые турниры пройдут уже в 2023 году. Всего на базе комплекса планируют провести 20 спортивных состязаний.