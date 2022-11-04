Если водяной смерч спускается с грозовой тучи, по силе он становится равноценным торнадо.

В Сочи 4 ноября объявили штормовое предупреждение из-за смерчей. Воронки могут сформироваться на участке Магри – Веселое. Кружить, правда, будет преимущественно над морем. Но все же спасатели спешат предупредить об этом жителей и гостей курорта.

- Штормовое предупреждение действует до конца суток 4 ноября, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей Сочи просят быть осторожными. Спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок у воды.

В случае выхода смерча на сушу, спасатели советуют укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине.

- Если вы находитесь на улице, остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов, - добавляют в краевом ГУ МЧС.