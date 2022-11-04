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НовостиОбщество4 ноября 2022 16:58

Авиакомпании увеличивают количество полетов из Сочи в Израиль

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю
Ангелина НАЗАРЧУК
Билеты уже доступны к продаже на сайте авиакомпании.

Билеты уже доступны к продаже на сайте авиакомпании.

Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпания “Азимут” приняла решение увеличить количество полетов из Сочи в Израиль. Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю. На данный момент запланированы полеты по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

- По вторникам и воскресеньям с 20 ноября 2022 по 21 марта 2023 года вылет из Сочи в 11:10, посадка в Тель-Авиве в 13:10, рейс А47025, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи. - А47026, вылет из Тель-Авива в 14:10, посадка в Сочи в 18:00.

По средам полеты будут осуществляться со 2 ноября 2022 по 22 марта 2023. Вылет из Сочи запланирован на 08:50, а в Тель-Авиве самолет приземлится в 10:55. Вылет из Тель-Авива в 12:05, посадка в Сочи в 16:20.

По пятницам расширенная программа полетов будет действовать с 4 ноября этого года по 24 марта 2023. Вылет из Сочи в 08:50, посадка в Тель-Авиве в 10:55. Обратно в Россию самолет отправится в 12:50, посадка - в 17:00.

Билеты уже доступны к продаже на сайте авиакомпании. Более подробную информацию о днях и времени вылета также уточняйте на сайте авиаперевозчика.