Жителей и гостей города просят быть внимательными при планировании своего маршрута.

В Сочи 5 ноября из-за марафона изменится схема движения машин. Об этом сообщают в мэрии курорта.

— Сочи Марафон проходит с 2016 года, — рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников. - В забеге примут участие спортсмены разного уровня подготовки, соревнуясь на пяти различных дистанциях.

Атлеты возьмут старт от исторического здания Морского вокзала. Затем пробегут мимо главных городских достопримечательностей: парка «Дендрарий», Зимнего театра, парка «Ривьера», морской набережной.

На время марафона сразу несколько улиц перекроют для машин. С 06:00 до 14:00 будет ограничено движение частного и общественного транспорта по улицам Горького, Орджоникидзе, Черноморской, Воровского, Парковой, Конституции, Егорова, Курортному проспекту.

Схемы маршрутов общественного транспорта можно посмотреть здесь