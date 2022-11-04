Выставка «Культурный ориентир» открылась в Краснодаре

Выставка будет открыта включительно до 20 ноября. Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре 4 ноября открылась выставка «Культурный ориентир». В экспозиции представлено 25 живописных полотен. На них изображены известные деятели искусства. На полотне выведены и тезисы из эссе авторов о вкладе этих личностей в мировую культуру.

- Полотна и краткие выдержки из эссе участников украсили выставочное пространство «Музейного дворика» Художественного музея имени Ф. А. Коваленко, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

К слову, выставка будет открыта включительно до 20 ноября. Экспозиция работает с 10:00 до 18:00 на улице Красной, 13.