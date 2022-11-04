В Анапе во время благотворительного телемарафона собрали более 2 млн рублей для участников СВО

В Анапе 4 ноября провели благотворительный телемарафон «Вместе». Его организовали в поддержку участников спецоперации.

- В течение четырех часов в прямом эфире звучали живые истории анапчан, которые активно помогают в сборе средств и гуманитарной помощи для фронта, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Анапы. - Участниками телемарафона стали меценаты, представители общественных организаций, казачества и духовенства, депутатского корпуса и мэрии.

В итоге за это время удалось собрать более 2 млн рублей. Эти деньги жертвовали неравнодушные зрители.

- Всего с начала действия счета на него перечислено уже около 5 млн рублей, - уточняют в мэрии курорта.