В тушении пожара от МЧС России задействовано шесть человек личного состава.

В Новороссийске потушили загоревшийся строительный вагончик. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19:15. Очевидцы рассказали, что около здания на улице Ленина в поселке Цемдолина вспыхнуло пламя.

Установлено, что загорелся строительный вагончик. Пламя распространилось на площади 30 квадратов.

В 19:22 возгорание локализовали, а уже в 19:45 – ликвидировали последствия пожара.

- В тушении пожара от МЧС России задействовано шесть человек личного состава, две единицы техники, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пострадавших в происшествии нет. Причины возгорания уточняются.