Соревнования по силовому экстриму пройдут в Краснодаре 6 ноября

Мероприятие организуют 6 ноября в спорткомплексе «Чемпион». Фото: администрация региона

В Краснодаре пройдут соревнования по силовому экстриму в рамках турнира «САМСОН. Сила Кубани 2022». Мероприятие организуют 6 ноября в спорткомплексе «Чемпион».

– Турнир проводится для популяризации и развития силовых видов спорта на Кубани, - сообщил заместитель главы региона Александр Власов.

Соревнования будут проходить в личном зачете в двух весовых категориях – до и свыше 100 кг. Спортсмены во время турнира должны набрать как можно больше очков в различных упражнениях. Начало турнира в 13:00, вход – бесплатный.

- В этом году предъюбилейный фестиваль обещает собрать более 600 спортсменов из разных регионов нашей страны, – отметил министр спорта Кубани Серафим Тимченко.