Залповый ливень обещают в ближайшие часы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сочи накроет «дождевая буря». По прогнозам синоптиков, в ближайшие один-три часа и до середины ночи 5 ноября погода на курорте резко ухудшится. Преимущественно в Адлерском районе города пройдет ливень с грозой.

- В связи с этим, по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского, все городские службы работают в усиленном режиме, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности. Чтобы погода не застала врасплох, лучше оставаться дома.

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