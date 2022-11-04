В Сочи перекрыли движение на трассе А-147 из-за залпового ливня

Персонал службы содержания наблюдает ситуацию на месте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В южной части Сочи дорожникам пришлось экстренно перекрыть трассу А-147 из-за залпового ливня. Движение временно приостановлено на участке км 2+000 - 2+050 участка Адлер - Веселое.

- На откачке воды с дороги заняты три единицы спецтехники, оборудованные насосами. Ведется откачка воды и механическая уборка проезжей части, - сообщили в пресс-службе ФКУ “Черноморье”.

Работники службы содержания наблюдают ситуацию на месте. Ливень может переместиться в другие части Сочи. Всем необходимо соблюдать осторожность.