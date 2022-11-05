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НовостиОбщество5 ноября 2022 5:33

В Сочи восстановили движение по федеральной трассе А-147 после ливня

Оно осуществляется в штатном режиме
Ева МУР
Движение открыли

Движение открыли

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи восстановили движение по федеральной трассе А-147 после ливня. Об этом сообщили в краевом управлении Росавтодора.

- Движение по дороге осуществляется в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

Напомним, оно было перекрыто из-за сильного дождя вечером 4 ноября. Движение временно приостановили на участке дороги Адлер - Веселое. Однако к утру 5 ноября воду полностью откачали, и движение по трассе восстановили.

К слову, штормовое предупреждение по сильной непогоде продолжает действовать в Сочи.