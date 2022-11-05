Из Сочи в Турцию морские круизы возобновятся с 17 декабря

Морские круизы возобновятся зимой
Из Сочи в Турцию круизы возобновятся с 17 декабря. Об этом сообщили в компании-организаторе морских круизов.
За время морских путешествий лайнер перевез уже более девяти тысяч туристов. Они были приостановлены с октября. Но возобновятся зимой.
- Это будет зимняя рождественская программа для российских туристов. Лайнер будет ходить каждую неделю, начиная с 17 декабря и по 28 января, - сообщили в компании.
В программу круиза входит семидневное путешествие через Босфорский пролив, двухдневная остановка в Стамбуле и заезды в города Орду и Трабзон.
Возобновить круизы зимой решено, по данным круизной компании, из-за большой востребованности туров среди россиян.