В Краснодаре завершился сезон фонтанов

В этом году сезон фонтанов длился около полугода. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре по окончанию Дня народного единства завершился сезон фонтанов. Их отключили 4 ноября в 23 часа.

- Специалисты приступают к работам по консервации фонтанов на зиму, которые продлятся до конца ноября. Вначале сливают воду, очищают и промывают чаши и скульптуры, затем продувают трубопроводы, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, - рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в этом году сезон фонтанов длился около полугода. 14 фонтанных комплексов работали ежедневно. Теперь их отключили на зиму. Новый запуск запланирован на конец апреля - перед стартом паркового сезона.