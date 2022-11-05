В Краснодаре 7 ноября несколько улиц останутся без воды

7 ноября в Краснодаре произведут плановое отключение воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре для жителей нескольких улиц неделя начнется с отсутствия воды в доме. 7 ноября произойдет плановое отключение.

- В связи с производством работ по замене трубопровода Д-50 мм и врезки расходомера на ВНС будет отключено водоснабжение по адресам ул. Северная, 305, ул. Коммунаров, 220 - ж/д и фитнес-клуб, - рассказали в пресс-службе городского водоканала.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», воду отключат в 10 часов. Приблизительное время восстановления подачи водоснабжения - 14 часов.