Грузовики ожидают очередь на паром в поселке Ильич Темрюкского района. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Очередь на Керченскую переправу уменьшилась до 122 большегрузов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

- Это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Они ожидают очередь на паром в поселке Ильич Темрюкского района, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. - На перехватывающих стоянках продолжают работать волонтеры. Они раздают бесплатное горячее питание, воду. Для водителей есть пункты обогрева.

Напомним, с 27 октября проезд к переправе частично ограничили.

Грузовики с неприоритетным грузом направляют по альтернативному маршруту – от Таганрога до Джанкоя - или переводят на железнодорожный транспорт.