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НовостиОбщество5 ноября 2022 7:39

Почти 300 тысяч человек посетили «Ночь искусств» в Краснодарском крае

Впервые за два года она прошла очно
Ева МУР
Концертные залы, театры, музеи и библиотеки приняли участие в акции

Концертные залы, театры, музеи и библиотеки приняли участие в акции

Почти 300 тысяч человек посетили «Ночь искусств» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Впервые за два года с момента пандемии коронавируса она прошла в очном формате. 4 ноября музеи, библиотеки, театры и концертные залы организовали мероприятия в рамках акции "Ночь искусств".

- В регионе состоялось более трех тысяч мероприятий, на которые пришли почти 300 тысяч посетителей, - уточнили в ведомстве.

Часть экспозиции была посвящена 85-летию Краснодарского края.