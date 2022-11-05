Штормовой ветер норд-ост спрогнозировали в Новороссийске 5 ноября

Норд-Ост обещают в Новороссийске

Штормовой ветер спрогнозировали в Новороссийске. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

- В Новороссийске ветер северный 15-17 м/с, вечером 5 ноября порывы 15-20 м/с, - сообщили в краснодарском Гидрометцентре.

Напомним, утром 5 ноября на Краснодарский край опустился сильный туман. Это атмосферное явление прогнозируют синоптики и в ближайшие двое суток, 6 и 7 ноября. Температура воздуха ночью по краю опустится до +3...8 градусов. Дневная температура будет достигать +17 градусов. В горах метеорологи обещают мокрый снег и небольшие дожди.