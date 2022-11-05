Медики фиксируют спад заболевания

На Кубани за сутки выявили 86 случаев COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.

Среди заболевших 43 женщины и 43 мужчины. Самому младшему из заразившихся восемь месяцев, самому старшему - 87 лет.

- Лидирует по зараженным традиционно Краснодар с 35 заболевшими, в тройке также Абинский и Приморско-Ахтарский районы. В них 7 и 6 новых заболевших за сутки, - уточнили в оперштабе.

Несмотря на то, что коронавирус протекает, по данным медиков, как сезонное заболевание, врачи призывают делать прививку, чтобы избежать осложнений.