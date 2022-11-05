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НовостиОбщество5 ноября 2022 8:31

Благоустройство сквера в Приморско-Ахтарском районе завершили на 93%

Специалисты проводят озеленение территории
Валерия ГОДОВНИКОВА
Благоустройство сквера в станице Бородинской вышло на завершающий этап. Фото: пресс-службе администрации Краснодарского края

Благоустройство сквера в станице Бородинской вышло на завершающий этап. Фото: пресс-службе администрации Краснодарского края

В Приморско-Ахтарском районе на завершающий этап вышло благоустройство сквера. Работы выполнены на 93%.

- В станице Бородинской приводят в порядок зону отдыха между улицами Ленина, Октябрьской, Школьной и Комсомольской, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. - На зоне отдыха уже уложили тротуарные дорожки и специальное покрытие на детских площадках. Сейчас специалисты озеленяют территорию.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», с 2017 года в крае благоустроили более 1,2 тысячи парков и скверов. В этом году в порядок приведут более 200 зон отдыха.