В Краснодаре на улице Нахимова загорелся магазин продуктов

В 10:50 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании продуктового магазина на улице Нахимова. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Краснодаре загорелся продуктовый магазин. В 10:50 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании здания площадью 170 квадратных метров на улице Нахимова.

- К месту вызова незамедлительно были направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 11:02 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание одноэтажного здания.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для тушения пожара прибыло 14 человек, а также задействовано 5 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет. Что стало причиной пожара, пока не сообщается.Подробности происшествия уточняются.