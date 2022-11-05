Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 ноября 2022 8:42

В Краснодаре на улице Нахимова загорелся магазин продуктов

На месте работают 14 человек
Валерия ГОДОВНИКОВА
В 10:50 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании продуктового магазина на улице Нахимова. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В 10:50 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании продуктового магазина на улице Нахимова. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Краснодаре загорелся продуктовый магазин. В 10:50 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании здания площадью 170 квадратных метров на улице Нахимова.

- К месту вызова незамедлительно были направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 11:02 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание одноэтажного здания.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для тушения пожара прибыло 14 человек, а также задействовано 5 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет. Что стало причиной пожара, пока не сообщается.Подробности происшествия уточняются.