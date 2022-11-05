Система эндоскопической визуализации поможет проводить исследования при онкологических заболеваниях. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый аппарат для диагностики желудка и кишечника получила Белоглинская ЦРБ. Система эндоскопической визуализации поможет проводить исследования при онкологических заболеваниях.

- Если раньше в месяц проводилось до 110 исследований, то на новом оборудовании количество исследований можно увеличить до 180. Данный аппарат позволит нам на более высоком уровне проводить диагностику различных заболеваний и выполнять биопсию, – рассказал главврач Белоглинской ЦРБ Игорь Сырых.

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