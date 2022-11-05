В Сочи прошел марафон

Более 5 тысяч человек приняли участие в сочинском марафоне. Масштабное спортивное событие проходит на курорте в пятый раз.

- В марафоне приняли участие бегуны из 10 стран и 71 региона России, - сообщили в мэрии Сочи. - Участников зарегистрировалось 5,2 тысячи человек.

Для его прохождения в центре курорта изменили схему движения. Проехать на транспорте было невозможно по основным магистралям Сочи.

Кроме того, для участников марафона подготовили специальную программу. Они посетят лектории, совершат морскую прогулку и проедут с экскурсией по городу.