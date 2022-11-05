В Краснодаре фермеры представили свою продукцию на 10 ярмарках выходного дня

На 10 торговых рядах свою продукцию представили фермеры из 16 районов края Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодаре в выходные дни традиционно заработали ярмарки. На 10 торговых рядах свою продукцию представили фермеры из 16 районов края.

- Краснодарцы и гости города традиционно могут приобрести мясо и рыбу, овощи и фрукты, молоко и молочную продукцию, кондитерские изделия, а также мед от лучших товаропроизводителей и по минимальным ценам, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ярмарки открываются в 8 часов и работают до 15 часов. С этой субботы торговые павильоны с улицы Восточно-Кругликовской №26 переместилась на Восточно-Кругликовскую №38.