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НовостиОбщество5 ноября 2022 10:35

Новороссийский спортсмен взял золото на чемпионате России по дзюдо

Для участия в соревновании прибыло более 500 дзюдоистов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Валерий Ендовицкий завоевал золото в весовой категории свыше 100 килограммов. Фото: https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Валерий Ендовицкий завоевал золото в весовой категории свыше 100 килограммов. Фото: https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Новороссийский спортсмен взял золото на чемпионате России по дзюдо. Валерий Ендовицкий стал победителем в весовой категории свыше 100 килограммов. Соревнования проходили в Екатеринбурге.

- За победу боролись сильнейшие дзюдоисты: победители и призеры чемпионатов Европы, мира и медалисты Олимпийских игр, обладатели наград Спартакиады и различных престижных соревнований, - рассказал в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», всего для участия в чемпионате прибыло более 500 спортсменов. В финальной схватке Валерий одержал победу над чемпионом Европы и взял первое в истории новороссийской школы дзюдо золото чемпионата России.