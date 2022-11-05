Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 ноября 2022 11:03

В Сочи из Москвы проложили маршрут для электромобилей

Путешественники насчитали 10 зарядных станций
Ева МУР
Добраться до Сочи на электромобиле реально

Добраться до Сочи на электромобиле реально

В Сочи из Москвы проложили маршрут для электромобилей. Путешественники насчитали 10 зарядных станций.

- Чаще всего электромобили не отличаются длительностью заряда. Но на пути к Сочи из столицы появились быстрые зарядки, которые справляются с этим за 30-40 минут. Это существенно упрощает задачу, - говорят участники пробега до "Розы Хутор".

Они намеренно проделали этот путь на электромобилях, чтобы убедиться в этом. Десяти зарядных станций, по наблюдениям участников автопробега, достаточно, чтобы добраться до горных курортов Сочи.