Добраться до Сочи на электромобиле реально

В Сочи из Москвы проложили маршрут для электромобилей. Путешественники насчитали 10 зарядных станций.

- Чаще всего электромобили не отличаются длительностью заряда. Но на пути к Сочи из столицы появились быстрые зарядки, которые справляются с этим за 30-40 минут. Это существенно упрощает задачу, - говорят участники пробега до "Розы Хутор".

Они намеренно проделали этот путь на электромобилях, чтобы убедиться в этом. Десяти зарядных станций, по наблюдениям участников автопробега, достаточно, чтобы добраться до горных курортов Сочи.