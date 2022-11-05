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НовостиОбщество5 ноября 2022 11:24

Мэрия Сочи озвучила новые условия для арендаторов пляжей

Теперь договоры с ними будут заключаться на семь лет
Ева МУР
Пляжи в Сочи начнут преобразовывать

Пляжи в Сочи начнут преобразовывать

Мэрия Сочи озвучила новые условия для арендаторов пляжей. Теперь договоры с ними будут заключаться на семь лет. Раньше они продлевались ежегодно. При этом, чтобы получить долговременную аренду, необходимо представить городским властям план развития территорий.

- Мы рассчитываем, что арендаторы будут охотнее вкладываться в развитие, имея долгосрочные гарантии. Раньше они просто не видели в этом смысла, - пояснил важность нововведений мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ожидается, что отдыхающие почувствуют изменения уже в новом турсезоне. Требования к арендаторам высокие: максимум пространства для отдыха, новые детские и спортивные площадки, современный инвентарь, экологичность материалов.

Напомним, зимой в Сочи будут действовать 36 пляжей.