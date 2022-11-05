Жителя Кавказского района будут судить за проигрыш бытовой техники матери в онлайн-казино

Общая сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кавказского района пойдет под суд. Мужчина проиграл бытовую технику матери в онлайн-казино.

- Обвиняемый, проживавший с матерью, в ее отсутствие вынес из квартиры цифровую и бытовую технику, после чего сдал похищенное имущество в ломбард, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Вырученные денежные средства мужчина проиграл в онлайн-казино.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», общая сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено. Его направили в суд для рассмотрения по существу.