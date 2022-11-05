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НовостиОбщество5 ноября 2022 12:18

Глава Кубани выразил соболезнования в связи с трагедией в Костроме

Вениамин Кондратьев направил телеграмму губернатору Костромской области Сергею Ситникову
Валерия ГОДОВНИКОВА
Вениамин Кондратьев выразил свои соболезнования в связи с гибелью 15 человек в результате пожара. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев выразил свои соболезнования в связи с гибелью 15 человек в результате пожара. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани выразил свои соболезнования в связи с трагедией в Костроме. В ночь на 5 ноября в результате пожара в кафе «Полигон» погибли 15 человек.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в кафе в Костроме. Прошу передать им слова искреннего сочувствия и поддержки, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил, мужества и стойкости всем костромичам в эти тяжелые дни. Кубань скорбит вместе с вами, - сказано в телеграмме.

Следкомом России по Костромской области возбуждено уголовное дело. Выясняются причины, способствовавшие трагедии.