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НовостиОбщество5 ноября 2022 13:08

Житель Майкопа сбил полицейских и скрылся с места преступления

Мотивировано объяснить свои действия мужчина не смог
Валерия ГОДОВНИКОВА
Оба полицейских получили незначительные травмы

Оба полицейских получили незначительные травмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Майкопа сбил полицейских и скрылся с места преступления. Сотрудники ведомства позже задержали правонарушителя.

- Прибыв на место, полицейские заметили на прилегающей территории мужчину, находившегося в автомобиле ВАЗ-2111. В ответ на законные требования предъявить документы неизвестный начал движение, допустил наезд на двух сотрудников и скрылся, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Оба полицейских получили незначительные травмы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за несколько часов сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение мужчины. Он попытался сопротивляться, так как был пьян. Однако его задержали и доставили в отдел для разбирательства.