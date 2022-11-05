Оба полицейских получили незначительные травмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Майкопа сбил полицейских и скрылся с места преступления. Сотрудники ведомства позже задержали правонарушителя.

- Прибыв на место, полицейские заметили на прилегающей территории мужчину, находившегося в автомобиле ВАЗ-2111. В ответ на законные требования предъявить документы неизвестный начал движение, допустил наезд на двух сотрудников и скрылся, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Оба полицейских получили незначительные травмы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за несколько часов сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение мужчины. Он попытался сопротивляться, так как был пьян. Однако его задержали и доставили в отдел для разбирательства.