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НовостиОбщество5 ноября 2022 13:18

Прикубанский округ в Краснодаре остался без света из-за аварии

Приблизительное время восстановления подачи электроснабжения уточняется
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Краснодаре жители Прикубанского округа остались без света

В Краснодаре жители Прикубанского округа остались без света

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Краснодаре жители Прикубанского округа остались без света. Отключение электричества связно с аварией.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ ПС«РИП-109» отключено 13 трансформаторных подстанций, - рассказали в городской ЕДДС. - Приблизительное время восстановления подачи электроснабжения уточняется.

Без электричества остались несколько улиц: Московская, 40-летия Победы, Клиническая, Коллективная, Краснофлотская, Красных зорь, Островского, Ростовская, Армавирская, Крупской.