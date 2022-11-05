Прикубанский округ в Краснодаре остался без света из-за аварии

В Краснодаре жители Прикубанского округа остались без света Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Краснодаре жители Прикубанского округа остались без света. Отключение электричества связно с аварией.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ ПС«РИП-109» отключено 13 трансформаторных подстанций, - рассказали в городской ЕДДС. - Приблизительное время восстановления подачи электроснабжения уточняется.

Без электричества остались несколько улиц: Московская, 40-летия Победы, Клиническая, Коллективная, Краснофлотская, Красных зорь, Островского, Ростовская, Армавирская, Крупской.