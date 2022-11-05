В Сочи замедлился рост цен на жилье

Рост цен на жилье в Сочи замедлился

В Сочи замедлился рост цен на недвижимость. Об этом свидетельствуют данные аналитиков рынка недвижимости.

Так, по данным «ЦИАН.Аналитики», в ноябре стоимость квадратного метра жилья на курорте достигла 380 тысяч рублей, тогда как в августе прошлого года цена на него была 410 тысяч рублей.

Напомним, цены на недвижимость в Сочи начали расти во время пандемии. Этот период совпал с объявлением на курорте двухлетнего моратория на строительство многоэтажек. Максимального роста стоимость жилья достигла летом 2021 года. Однако, похоже, этот момент миновал.