Жители Кубани могут закрепиться за поликлиникой онлайн

Жители Кубани могут выбрать из 100 медучреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кубани могут закрепиться за поликлиникой без личного посещения. Сделать это можно онлайн через портал «Госуслуг» 1 раз в год.

- Для получения услуги необходимо зарегистрироваться на «Госуслугах» и подтвердить запись. После чего в разделе «Здоровье» выбрать «Прикрепление к поликлинике». Затем нужно проверить персональные данные и выбрать необходимую поликлинику, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», решение по заявке приходит в течение 6 рабочих дней. Отменить ее также можно в личном кабинете до получения уведомления о результате.