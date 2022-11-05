Ответчики собираются обжаловать решение суда

Генпрокуратура отсудила землю под чайными плантациями в Сочи. Хостинский районный суд принял сторону ведомства в споре по поводу законности договоров аренды участков с предприятием «Мацеста чай», фермами «Экзархо», «Волино» и еще с более 70 арендаторами земель бывшего совхоза «Мацестинский чай».

Общий объем земли, которую ведомство требовало вернуть в пользу государства, равно 538 гектарам. Главным аргументом истца было то, что большая часть чайных плантаций не используется по сельхозназначению.

В итоге инстанция постановила признать договоры с крупными сельхозпредприятиями недействительными, а постройки на землях - незаконными.

Решение суда Сочи в законную силу не вступило. Ответчики намерены обжаловать его в следующей инстанции.