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НовостиОбщество5 ноября 2022 14:05

Движение в центре Сочи будут перекрывать по ночам с 6 ноября из-за ремонта

Ограничат проезд по улицам Москвина и Орджоникидзе на участке от улицы Войкова до Театральной
Ева МУР
Ограничения начнут действовать с 6 ноября

Ограничения начнут действовать с 6 ноября

Движение в центре Сочи будут перекрывать по ночам с 6 ноября из-за ремонта. Ограничат проезд по улицам Москвина и Орджоникидзе на участке от улицы Войкова до улицы Театральной. Об этом сообщили в мэрии Сочи.

- Просим автовладельцев проявить понимание и планировать пути объезда заранее, - уточнили в городской администрации.

Ограничения на проезд и парковку не коснутся спецтехники. Скорые, коммунальные и аварийные автомобили смогут беспрепятственно следовать по назначению.

Напомним, ремонт на указанных улицах проводится по нацпроекту "Безопасные качественные и дороги".