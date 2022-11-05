Ограничения начнут действовать с 6 ноября

Движение в центре Сочи будут перекрывать по ночам с 6 ноября из-за ремонта. Ограничат проезд по улицам Москвина и Орджоникидзе на участке от улицы Войкова до улицы Театральной. Об этом сообщили в мэрии Сочи.

- Просим автовладельцев проявить понимание и планировать пути объезда заранее, - уточнили в городской администрации.

Ограничения на проезд и парковку не коснутся спецтехники. Скорые, коммунальные и аварийные автомобили смогут беспрепятственно следовать по назначению.

Напомним, ремонт на указанных улицах проводится по нацпроекту "Безопасные качественные и дороги".