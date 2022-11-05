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НовостиОбщество5 ноября 2022 14:11

Ребенка-инвалида из Адыгеи обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры

Подросток больше 3 месяцев не получал препараты из поликлиники
Валерия ГОДОВНИКОВА
Ребенка-инвалида из Адыгеи обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры

Ребенка-инвалида из Адыгеи обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ребенка-инвалида из Адыгеи обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры. Подростку не выдавали необходимые препараты более 3 месяцев.

- Местная районная поликлиника направляла в минздрав Адыгеи дополнительную заявку о выдаче больному лекарственного препарата в количестве 9 упаковок. Однако министерство не организовало своевременное проведение государственных торгов, поставку и перераспределение товарных запасов лекарственных препаратов для детей-инвалидов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», родители все это время приобретали лекарства за свой счет. Однако после представления районной прокуратуры в адрес минздрава, подростку предоставили необходимые препараты.