Ребенка-инвалида из Адыгеи обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры Фото: Олег ЗОЛОТО

Ребенка-инвалида из Адыгеи обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры. Подростку не выдавали необходимые препараты более 3 месяцев.

- Местная районная поликлиника направляла в минздрав Адыгеи дополнительную заявку о выдаче больному лекарственного препарата в количестве 9 упаковок. Однако министерство не организовало своевременное проведение государственных торгов, поставку и перераспределение товарных запасов лекарственных препаратов для детей-инвалидов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», родители все это время приобретали лекарства за свой счет. Однако после представления районной прокуратуры в адрес минздрава, подростку предоставили необходимые препараты.