Работники минкультуры Кубани поучаствовали в акции в поддержку военнослужащих

Сотрудники минкультуры перечислили свой однодневный заработок на спецсцет. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Работники минкультуры Кубани поучаствовали в акции «Своих не бросаем» в поддержку военнослужащих. Сотрудники перечислили свой однодневный заработок на специальный счет.

- Мы все переживаем за свою страну. Я призываю всех, кто любит свою Родину, свой дом, своих детей, присоединиться к этой акции, - рассказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что к акции «Своих не бросаем» присоединились жители Кубани. Они собрали более 16 млн рублей для участников СВО.