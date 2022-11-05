Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре проведут день правовой помощи детям. Об этом сообщили в минтруда и соцразвития Краснодарского края. Участие в акции, которая проходит по всей России, примут адвокаты, нотариусы, представители органов ЗАГС и Ассоциации юристов.

- Получить консультацию юристов можно будет 18 ноября с 10:00 до 16:00 по адресу: ул. Индустриальная, д. 12, актовый зал, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Бесплатную помощь смогут получить также опекуны и усыновители.

Работает горячая линия по вопросам участия в акции: +7 (861) 991-46-31 (доб. – 213, 212) (возможна предварительная запись).