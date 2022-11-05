В Сочи заработал специальный совет по поддержке мобилизованных

В Сочи заработал специальный совет

В Сочи заработал координационный совет по поддержке мобилизованных. 3 ноября состоялось первое заседание. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В него вошли представители городского военкомата, Общественной палаты и администрации Сочи.

Совет создан по инициативе главы Сочи Алексея Копайгородского.

- На сегодняшний момент к нам поступило около 300 обращений от семей мобилизованных сочинцев. Наибольшее количество обращений касается оплаты учебы и жилья. Помимо этого, родные участников СВО часто просят о помощи в решении важных бытовых вопросов, - сообщила замглавы города Галина Москалева.

Оказывать помощь семьям мобилизованных планируется из специально созданного фонда "Скорей добрей". Сбор в общую копилку фонда ведется из средств неравнодушных горожан.