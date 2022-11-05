В Новороссийске семьям мобилизованных помогли решить бытовые вопросы

В Новороссийске семьям мобилизованных помогли с утеплением дома и установкой пандуса. Фото: https://t.me/sergey_altukhov

В Новороссийске оказывают помощь в решении вопросов семьям мобилизованных. Благодаря властям помогли решить проблему с утеплением дома, а также установили пандус в многоквартирном доме, где проживает мужчина-инвалид.

- Мы обязаны окружить семьи наших военнослужащих заботой и вниманием, чтобы они чувствовали не только нашу поддержку, а поддержку всего общества, всей страны. Наши ребята, кто сражается сейчас там, - борются за нас, за нашу землю, за Россию, - рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы в Новороссийске Сергей Алтухов.

Кроме того, он предложил администрации увековечить память воинов-новороссийцев, участвующих в спецоперации на Украине.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жители Кубани собрали более 16 млн рублей для участников СВО. Средства перечисляют в рамках акции «Своих не бросаем».