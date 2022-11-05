Такси не заработало
Фото: Олег УМАРОВ
В Сочи судоверфь обвинили в срыве поставки катеров для проекта морского такси. Реализовать проект планировалось в прошлом году. Однако выяснилось, что на катерах недостает двигателей.
- Это стало предметом спора между заказчиком и исполнителем: кто должен был поставить двигатели на катера, - сообщает "Ъ-Кубань".
Однако правоохранители усмотрели в этом умысел со стороны руководства судоверфи и возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Арбитражный суд взыскал в пользу заказчика катеров ущерб в размере более 70 млн рублей. Судебные тяжбы продолжаются.
Напомним, в мае 2021 года в Сочи должно было заработать морское такси. Скоростные катера Calypso 38 LIMO вместимостью до 20 пассажиров должны были начать курсировать из морского порта Сочи в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское. Морское такси должно было разгрузить сочинские трассы. Однако сделка зашла в тупик.