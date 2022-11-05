В Адыгее с размахом отметили День народного единства. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее День народного единства провели с размахом. 4 ноября в республиканской столице на главной площади прошел праздничный концерт, а также выставка-ярмарка и национальные подворья.

- Этот праздник по-настоящему стал народным, олицетворяющим сплоченность и общенациональное согласие, объединяющим всех, кто любит Россию и гордится ею, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В этот день жители более 80 национальностей, проживающих в регионе, сплотились и отметили праздник. Местных жителей поздравили своими выступлениями творческие коллективы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на протяжении дня различные мероприятия проходили в учреждениях культуры. Среди них - выставки, творческие встречи и театрализованные постановки.

Кроме того, в честь 100-летнего юбилея государственности Адыгеи на стадионе «Дружба» прошли спортивные соревнования среди юношей и девушек.