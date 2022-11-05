В Краснодаре случайно задержали лишенного прав водителя со 148 неоплаченными штрафами

Водителя задержали

В Краснодаре поймали водителя-лихача со 148 неоплаченными штрафами.

Инспекторы ДПС остановили БМВ на улице Восточно-Кругликовской за мелкое нарушение. Его номера были запачканы грязью, что противоречит правилам дорожного движения.

При детальном изучении данных ГИБДД о 29-летнем водителе выяснилось, что за ним числится гигантское количество неоплаченных штрафов.

Кроме того, он лишен прав, а номерные знаки на его авто находятся в розыске.

- Общая сумма штрафов за правонарушения составляет 80 тысяч рублей, - уточнили в УГИБДД по краю.

Теперь водителя ждет суд по целому букету обвинений.