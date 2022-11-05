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НовостиОбщество5 ноября 2022 16:14

Жительницу Абинска осудят за выращивание конопли

Завершено расследование уголовного дела
Валерия ГОДОВНИКОВА
Жительница Абинска выращивала 24 куста конопли для личного употребления

Жительница Абинска выращивала 24 куста конопли для личного употребления

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Абинска предстанет перед судом. 32-летняя местная жительница выращивала коноплю.

- Установлено, что обвиняемая выращивала на территории домовладения 24 куста конопли. Из запрещенных к культивированию растений женщина планировала изготовить марихуану для личного употребления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - На период производства дознания обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», расследование уголовного дела завершено. Его передали в суд для рассмотрения по существу.