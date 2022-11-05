Жительницу Абинска осудят за выращивание конопли

Жительница Абинска выращивала 24 куста конопли для личного употребления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Абинска предстанет перед судом. 32-летняя местная жительница выращивала коноплю.

- Установлено, что обвиняемая выращивала на территории домовладения 24 куста конопли. Из запрещенных к культивированию растений женщина планировала изготовить марихуану для личного употребления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - На период производства дознания обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», расследование уголовного дела завершено. Его передали в суд для рассмотрения по существу.