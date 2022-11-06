Что произошло за ночь 6 ноября в Краснодарском крае: на Кубани случайно задержали водителя со 148 неоплаченными штрафами

Что произошло за ночь 6 ноября в Краснодарском крае: Жительницу Абинска осудят за выращивание конопли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Абинска осудят за выращивание конопли. Завершено расследование уголовного дела.

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