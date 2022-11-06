Матч ФК «Сочи» и «Спартак» завершился со счетом 1:1

Встречу обслуживал главный арбитр Артем Чистяков из Азова.
Фото: Игорь ГЛАЗКО
В Сочи на стадионе «Фишт» состоялся матч 16-го тура российской Премьер-Лиги. Сочинский футбольный клуб принимал у себя дома московский «Спартак». Игра завершилась со счетом 1:1. Встречу обслуживал главный арбитр Артем Чистяков из Азова.
Первый и последний гол в матче принес «Спартаку» Квинси Промес с подачи Даниила Денисова. Нападающий московской команды забил гол головой. На 44-й минуте счет сравнял защитник ФК «Сочи» Кирилл Заика.
К слову, ФК «Сочи» набрала 22 очка и находится на девятом месте в турнирной таблице. А московская команда удержалась на второй строчке. В следующем туре красно-белые сыграют с «Локомотивом», а сочинцы встретятся с «Химками».